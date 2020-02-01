1 февраля на Донбассе боевики убили украинского защитника, еще один получил ранение – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, один защитник Украины погиб на Донбассе в ходе обстрела, один военнослужащий получил ранение вследствие срабатывания взрывного устройства.

1 февраля в зоне боевых действий на Донбассе есть один погибший и один раненый защитник Украины. Об этом в сводке от 18.30 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. ...В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получил ранение", – сказано в сообщении.

В сводке отмечается, что боевики обстреливали позиции украинских войск "из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

В штабе ООС не уточнили, идет ли речь о медике, которую убили в ходе обстрелов в районе Новотошковского Луганской области, или погиб еще один человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.