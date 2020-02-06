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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

5 февраля представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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С начала новых суток потерь в рядах ООС нет
С начала новых суток потерь в рядах ООС нет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Песок, Новотроицкого, Широкино, Марьинки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Орехово, Счастья и Травневого.

"С начала новых суток российские оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово", – говорится в сообщении.

За этот период потерь в рядах ООС нет. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/783962902096328

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, боевики, Марьинка, Счастье, Авдеевка, Широкино, украинский военный, Орехово, обстрелы, Новотроицкое, война в Украине, война на Донбассе, Травневое, операция Объединенных сил
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