Некоторые хотят "просто перестать стрелять". Но что останется от страны, если она будет "прекращать военные действия" везде, куда придет враг?

Уже и не поймешь, чей заказ снова отрабатывают наши социологи: "братский" или автора мэма "нужно просто перестать стрелять"? Но по-другому объяснить именно такую формулировку вариантов ответа на вопрос "В какой из этих сфер вы ожидаете первоочередных изменений от президента" – я не могу.

Почему авторы опросника не дали как вариант ответа, например, "возвращение оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины" или хотя бы "замораживание конфликта на Донбассе"? Нет, они дали всего один вариант и настолько общий, что им можно манипулировать как угодно, не отображая, а формируя общественное мнение. Оказывается, 64% украинцев в первую очередь хотят от президента "прекращения боевых действий на востоке Украины".

Что в результате этого хотят получить украинцы: капитуляцию, замораживание, победу, легитимизацию "ЛДНР", "особый статус" или еще что-то – непонятно! Зато теперь сторонники непротиводействия злу, которое пришло не к тебе, а к твоему брату, могут от имени 64% украинцев требовать "просто перестать стрелять". Спасибо социологической группе "Рейтинг"!

Я искренне желаю этим людям реалистично представить и прочувствовать, как в их город вошли банды из "братской" страны, как власть в нем захватили уголовники, как они грабят, убивают, насилуют их родных, как к их гениталиям в подвале СБУ подсоединяют провода под напряжением, а в это время их "миролюбивые" соотечественники говорят о том, что "нужно просто перестать стрелять", "прекратить военные действия", и все это ради мира. А вам нужен такой мир – с проводами на яйцах?

И что останется от страны, если (не ради мира, – не лгите себе – а ради вашего комфорта) она будет "прекращать военные действия" везде, куда придет враг? И зачем вам такая армия, и зачем вам такое государство?

Если с приближением опасности просто спрятать голову в песок... Ну, вы сами знаете, что будет с остальными частями тела.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора