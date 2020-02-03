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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев

Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа".


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"Юридическая очистка" опасна для Украины. Она может отменить ответственность террористов за преступления на Донбассе

В процессе переговоров трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске для Украины складывается ряд опасных тенденций, касающихся вопросов обмена и освобождения военнопленных.

По словам координатора рабочей группы по гуманитарным вопросам в трехсторонний контактной группе Тони Фриша, основным гуманитарным вопросом был обмен и синхронное одновременное освобождение удерживаемых лиц. Собственно, основные проблемы возникают в плане верификации количества заключенных и внедрения механизма так называемой юридической очистки, что может отменить ответственность террористов за преступления на Донбассе.

Не менее важным является механизм допуска: украинская сторона в переговорах должна настаивать на допуске ОБСЕ и Красного Креста ко всем местам пребывания украинских заключенных. Общее количество пропавших без вести в ОРДЛО за годы войны составляет около 400 человек. Соответственно, украинская сторона должна требовать верификации и подтверждения данных этих людей. Так, например, луганский бизнесмен Денис Секацкий, освобожденный из плена во время последнего обмена, заявил о том, что заплатил террористам $32 тыс. за включение в списки обмена. Перед этим он полгода считался пропавшим без вести.

Показательным является тот факт, что специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе Хайди Грау признает, что главной проблемой остается "полный и безусловный доступ" ко всем удерживаемым лицам для Красного Креста и других международных организаций.

Для Украины же главная опасность заключается в том, что во время переговоров ТКГ в Минске фактически была достигнута договоренность о механизме так называемой юридической очистки.

Представительница самопровозглашенной "ДНР" Наталья Никанорова сообщила, что стороны договорились сначала провести "юридические (процессуальные) очистки" кандидатов на обмен, то есть принять судебные решения, которые бы сняли с них судимости или амнистировали, а затем уже проводить сам обмен. По ее словам, представители власти Украины на это согласились.

"Юридическая очистка" – это очень опасный прецедент. Несмотря на то, что в Украине нет прецедентного права, создается именно политическая подоплека принятия Верховной Радой закона "О всеобщей амнистии". Таким образом, российская сторона будет демонстрировать украинскому обществу факты наглядной практики: "Вот, смотрите, юридически очистили сотрудников "Беркута " и людей, причастных к диверсионной деятельности иностранных спецслужб на территории Украины, то почему не можем принять механизм юридической очистки в отношении участников незаконных вооруженных формирований?"

Если до этого дойдет, все лица, причастные к началу войны на Донбассе, коллаборационисты РФ и люди, имеющие отношение к преступлениям против государства Украина, будут полностью освобождены от уголовного преследования.

А между тем адвокат Николай Полозов сообщил, что следователь следственного управления Федеральной службы безопасности РФ сообщил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу 24 военных украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе. Скорее всего, расследование остановили в связи с неявкой наших моряков для проведения следственных действий. Напомню, что они были освобождены под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой и в России против них не закрыли уголовные дела. Следующим шагом может стать объявление украинских моряков в государственный и межгосударственный розыск, то есть как на территории РФ, так и по линии Интерпола.

Поэтому украинская сторона в переговорах с российской стороной должна требовать проведения "юридической очистки" в отношении украинских пленников – как уже освобожденных украинских моряков, так и украинцев, которые все еще содержатся на территории РФ в качестве заложников. К сожалению, этого не происходит.

Примечательно, что во времена президентства Петра Порошенко Украина в процессе обмена пленными вообще избегала подобных формулировок. То есть ни о какой так называемой юридической очистке и прекращении уголовного преследования речи не было. Обмены происходили без применения подобной практики.

И, несмотря на это, за пять лет произошло несколько обменов и из плена террористов было освобождено более 3 тыс. человек. И это без всяких предварительных условий со стороны России и представителей террористических "ЛНР" и "ДНР".

Источник: Дмитро Снєгирьов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, амнистия, Донбасс, террористы, Дмитрий Снегирев, ОРДЛО, Хайди Грау, Денис Секацкий
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