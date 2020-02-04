Сутки на Донбассе. Один украинский военный ранен, один травмирован – штаб ООС

Оккупационные войска 12 раз за сутки нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

С начала новых суток потерь в ходе ООС нет Фото: ЕРА

Двое украинских военнослужащих пострадали 3 февраля вследствие неприятельских обстрелов в зоне боевых действий на востоке страны. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"3 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевые поражения", – заявили в штабе.

За сутки оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, отмечается в сообщении. Восемь из 12 обстрелов зафиксированы в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

С начала новых суток, 4 февраля, потерь в ходе ООС нет.