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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Один украинский военный ранен, один травмирован – штаб ООС

Оккупационные войска 12 раз за сутки нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С начала новых суток потерь в ходе ООС нет
С начала новых суток потерь в ходе ООС нет
Фото: ЕРА

Двое украинских военнослужащих пострадали 3 февраля вследствие неприятельских обстрелов в зоне боевых действий на востоке страны. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"3 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевые поражения", – заявили в штабе.

За сутки оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, отмечается в сообщении. Восемь из 12 обстрелов зафиксированы в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

С начала новых суток, 4 февраля, потерь в ходе ООС нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/782528525573099

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца годаогласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: обстрелы, война на Донбассе, ООС
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