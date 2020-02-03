Кривонос высказался против разведения сил по всей линии фронта

Боевики действительно отвели силы и средства в районе Петровского и Золотого в Донецкой и Луганской областях, однако украинская сторона знает о фактах передвижения боевиков и российских военных по Станице Луганской, заявил заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос.

Заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос высказал мнение, что украинской стороне не стоит отводить силы и средства по всей линии фронта. Об этом он сказал в интервью изданию "Факты".

"Рассмотрим вначале не политический, а сугубо военно-технический аспект. Отведение подразделений – это длительный процесс. К тому же нужны немалые дополнительные ресурсы, чтобы подготовить и оборудовать новые позиции. Это же не просто окопаться. Нужно обшить деревом блиндажи, провести серьезную работу по разминированию одних полей и минированию других, по установке новых инженерных заграждений. На все это потребуется не один десяток миллионов, которых в бюджете просто нет", – отметил Кривонос.

Он высказал мнение, что разведение сил в районе Золотого Луганской области и Петровского в Донецкой не отразилось на тактических или оперативных успехах украинских военных.

"Да, там, как и на всем Донбассе, каждый метр земли полит кровью наших ребят. Но есть ведь политические обязательства государства Украина. Раз мы подписали документы, значит, должны выполнять их, независимо от того, чьи подписи стоят под ними", – подчеркнул Кривонос.

Он сказал, что в районе Петровского и Золотого боевики действительно отвели свои силы, а в районе Станицы Луганской ситуация "достаточно проблематична".

Замсекретаря СНБО отметил, что украинская сторона знает о том, что по Станице "разгуливают" боевики и переодетые в гражданское российские военные.

"Разведение сил в трех населенных пунктах было политическим жестом. Мы свою часть договоренностей выполнили и показали всем наши намерения приблизиться к решению наиважнейшей задачи – установлению мира на Донбассе. Теперь давайте спросим, как их выполнила та сторона, все проанализируем, обязательно выслушаем мнение военных, а потом решим, есть ли смысл двигаться дальше. Еще один важный нюанс. Такие сложнейшие процессы должны правильно информационно сопровождаться. В противном случае работает одно из главных правил пропаганды: прав тот, кто заговорит первым. Если ты молчишь – говорят за тебя. А ты потом будешь вынужден оправдываться, независимо от того, прав ты или не прав", – добавил Кривонос.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть "гуманитарные участки".

По данным "Громадського", украинская сторона в контактной группе настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской (Луганская область), а также вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово" (все – в Донецкой области). Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье и Веселогоровка в Луганской области, а также Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ "Гнутово" в Донецкой области.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждают девять вариантов разведения сил и средств на линии разграничения, но согласовать должны три.