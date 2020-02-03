Кривонос: Задача России – заполучить 40 млн украинцев и вернуться к старым границам Российской империи

Заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос высказал мнение, что прежде, чем возвращать оккупированные Россией территории, Украина сама должна стать сильной.

Проект президента РФ Владимира Путина "Новороссия" не закрыт, а переформатирован. Об этом в интервью изданию "Факты" заявил заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос.

"[Проект "Новороссия"] переформатирован. Задача России, где славянского населения становится все меньше, заполучить 40 миллионов украинцев и вернуться к старым границам Российской империи, чтобы утвердиться как сверхдержава", – отметил Кривонос.

Он сообщил, что украинские власти изучают опыт других стран об освобождении собственных территорий.

"Хорватский вариант [освобождения] возможен, но это не значит, что он будет реализован, ведь наша война отличается от их войны, у нас иная ментальность и иные реалии. Однако вспомните, хорваты сначала укрепили свое государство, а потом решились на возвращение территорий при помощи союзников. Так что и нам прежде всего нужно сделать Украину сильной", – сказал замсекретаря СНБО.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.