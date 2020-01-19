Предыдущих президентов Украины погубил подбор их команд – Кривонос

Замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос считает, что президента Владимира Зеленского может погубить подбор его команды, как это произошло с его предшественниками.

Бывшие президенты Украины совершали ошибки, формируя свои команды. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал Сергей Кривонос высказал 15 января в интервью "Радіо Свобода".

"Беда всех предыдущих президентов – "свита делает короля". Какие красивые лозунги ни говорил бы президент, его окружение во многих случаях своими действиями дискредитирует любые слова. Ибо говорит одно, а делается другое", – сказал он.

На вопрос, не президент ли формирует свое окружение, генерал ответил: "Совершенно верно".

"Опять же подбор команды определяет самого руководителя. Но и сейчас, и предыдущий президент подбирали тех людей и верили в те сказки, которые пели. Проблема в том, что, к сожалению, это и губило всех предыдущих президентов. И такая угроза сейчас может быть и перед нынешним президентом", – считает Кривонос.

12 марта 2019 года Порошенко, который тогда баллотировался на второй срок, назначил Кривоноса на должность заместителя секретаря СНБО. Перед этим Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Порошенко.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Кривоноса с должности главы одной комиссии и вывел из состава другой.

Последний высказал мнение, что его увольнение инициировал секретарь СНБО Алексей Данилов, и назвал совет "посмешищем с клоунами".

Кривонос остается заместителем секретаря СНБО.