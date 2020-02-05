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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Матиос заявил, что летом 2019 года передал Зеленскому секретное письмо о расследовании событий под Иловайском

У президента Украины Владимира Зеленского есть документ с грифом "Секретно", в котором изложены все обстоятельства событий под Иловайском в 2014 году, а также определены дальнейшие действия. Об этом сообщил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Матиос: Передать дело в суд невозможно из-за действующего украинского законодательства, которым запрещено заочное осуждение
Матиос: Передать дело в суд невозможно из-за действующего украинского законодательства, которым запрещено заочное осуждение
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире "Радио НВ" 4 февраля рассказал, что в июле 2019 года передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо под грифом "Секретно" с деталями расследования Иловайской трагедии.

"По делу Иловайска в июле прошлого года совершенно секретным письмом с изложением всех буквально деталей, обстоятельств и того, что нужно еще сделать, я лично проинформировал верховного главнокомандующего, президента Зеленского, написав на конверте, как это предусмотрено законом о государственной тайне "Лично в руки". Это письмо у него", – сказал Матиос.

Он подчеркнул, что дело в отношении Иловайской трагедии готово к передаче в суд, однако это невозможно из-за действующего украинского законодательства, которым запрещено заочное осуждение.

Матиос также обвинил руководство Офиса генпрокурора в увольнении прокуроров и расформировании групп по поддержке государственного обвинения в ряде резонансных дел, в частности относительно бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, дела о государственной измене беглого президента Виктора Януковича и дела о крушении MH17 на Донбассе.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедииПо данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.

Теги: Генеральная прокуратура, Иловайск, Анатолий Матиос, расследование, Владимир Зеленский, война на Донбассе, суд, Офис генпрокурора
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