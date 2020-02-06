Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе Беларуси заявили, что спрогнозировали войну в Украине за два года до ее начала

При разработке системы обороны Беларуси изучали ситуацию в Украине, Сирии и других странах, сообщил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил – начальник главного оперативного управления Павел Муравейко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Генштабе ВСУ Беларуси говорят, что пытаются минимизировать угрозы на начальной стадии
В Генштабе ВСУ Беларуси говорят, что пытаются минимизировать угрозы на начальной стадии
Фото: ЕРА

В Беларуси спрогнозировали войну в Украине за два года до ее начала. Об этом в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" заявил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил – начальник главного оперативного управления Павел Муравейко.

Рассказывая о плане обороны Беларуси и концепции строительства и развития вооруженных сил страны до 2030 года, он отметил, что при их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг Беларуси и в мире в целом, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах, основные тенденции развития науки.

"Главная особенность [плана] в том, что он направлен не на классическую оборону в общем ее понимании, а на предотвращение возможной агрессии и войны. Скажем, те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии. А это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны", – отметил Муравейко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, Беларусь, военные, разведка, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
NK выступит в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве
NK выступит в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве
"Спасибо за сына и за дочь". Каминская показала подросших детей
"Спасибо за сына и за дочь". Каминская показала подросших детей
"С тобой я смогу все на свете". Зеленский поздравил жену с днем рождения
"С тобой я смогу все на свете". Зеленский поздравил жену с днем рождения
Британская принцесса Беатрис определилась с датой свадьбы СМИ
Британская принцесса Беатрис определилась с датой свадьбы – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS