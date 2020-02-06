В Генштабе Беларуси заявили, что спрогнозировали войну в Украине за два года до ее начала

При разработке системы обороны Беларуси изучали ситуацию в Украине, Сирии и других странах, сообщил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил – начальник главного оперативного управления Павел Муравейко.

В Беларуси спрогнозировали войну в Украине за два года до ее начала. Об этом в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" заявил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил – начальник главного оперативного управления Павел Муравейко.

Рассказывая о плане обороны Беларуси и концепции строительства и развития вооруженных сил страны до 2030 года, он отметил, что при их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг Беларуси и в мире в целом, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах, основные тенденции развития науки.

"Главная особенность [плана] в том, что он направлен не на классическую оборону в общем ее понимании, а на предотвращение возможной агрессии и войны. Скажем, те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии. А это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны", – отметил Муравейко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.