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США определились с кандидатурой первого за 12 лет посла в Беларуси – СМИ

Опытный дипломат Джули Фишер может занять пост посла Соединенных Штатов в Беларуси, сообщили источники издания Foreign Policy.

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В Госдепе подобрали кандидатуру посла, пишет Foreign Policy
В Госдепе подобрали кандидатуру посла, пишет Foreign Policy
Фото: ЕРА

Первым с 2008 года послом США в Беларуси может стать опытный карьерный дипломат Джули Фишер. Об этом со ссылкой на источники сообщило 3 февраля издание Foreign Policy.

Сейчас Фишер занимает должность заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и Европейского союза, ранее была заместителем постоянного представителя США при НАТО.

1 февраля Минск посетил глава Госдепартамента США Майк Помпео. Он выразил мнение, что назначение посла произойдет "в не очень отдаленном будущем", напоминает издание.

Посла назначает Белый дом, а утверждает Сенат США. Пока официальные органы не подтверждали фамилию кандидата на должность главы дипмиссии.

В 2008 году белорусский посол был отозван из Вашингтона в знак протеста против экономических санкций, введенных администрацией президента Джорджа Буша – младшего. Вслед за этим по требованию Беларуси Минск покинул посол США.

Американское посольство в Минске функционировало в сокращенном составе. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, затем его увеличили до 10. 10 января 2019 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей проинформировал Государственный департамент США об отмене ограничений на количество американских дипломатов, которые могут находиться в Минске.

17 сентября Штаты и Беларусь приняли решение о восстановлении дипломатического представительства на уровне послов. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Теги: Беларусь, Госдепартамент США, Минск, посол США, дипломаты, Майк Помпео, назначение
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