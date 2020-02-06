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МИД РФ признал гибель российских военных специалистов в Сирии

Имена погибших военных в сообщении МИД не называются. СМИ писали, что 1 февраля в Сирии были убиты четверо офицеров спецназа ФСБ.

В МИД РФ считают, что за обострением обстановки в Сирии стоят США
В МИД РФ считают, что за обострением обстановки в Сирии стоят США
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

В результате обострения ситуации в Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел России от 6 февраля.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины в идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот – нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", – сказано в сообщении.

Ответственность за напряженность в зоне деэскалации МИД РФ возлагает на группировку "Хейат Тахрир аш-Шам" и Соединенные Штаты, которые "пытаются представить ее в качестве умеренной оппозиции".

Подробности случившегося и имена военнослужащих не сообщаются.

Российские СМИ сообщали, что 1 февраля в Сирии четверо снайперов ФСБ были захвачены и убиты повстанцами. "Новая газета" утверждала, что офицеры спецназа ФСБ попали в засаду, которую могла подстроить "партия войны" в окружении президента Сирии Башара Асада, настроенная на конфронтацию с Турцией. Инцидент, возможно, произошел в Латакии, которая полностью контролируется правительственными силами Сирии.

3 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что в Сирии в результате обстрела погибли четверо турецких военных. Он заявил об ответном ударе и призвал Россию "не ставить преград". Эрдоган говорил, что Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе.

В рамках соглашения о зонах деэскалации, подписанного в 2017 году, часть провинции Идлиб осталась под контролем оппозиции, которую частично поддерживает Анкара.

Теги: Россия, США, Турция, военные, ФСБ, Идлиб, война в Сирии, режим тишины
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