Погибшие в Сирии офицеры ФСБ могли стать жертвами предательства – "Новая газета"

Четверо снайперов спецназа ФСБ находились в Сирии для обеспечения безопасности турецко-сирийских переговоров, говорится в расследовании "Новой газеты". Не исключено, что "партия войны" в окружении президента Сирии Башара Асада могла выдать маршрут россиян террористам, сказано в публикации.

Четыре офицера Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России погибли в Сирии не в бою, как ранее утверждали СМИ и соцсети, а попав в засаду. Об этом говорится в расследовании "Новой газеты", опубликованном 4 февраля.

Первоначально сообщалось, что четверо снайперов ФСБ были захвачены и убиты повстанцами в районе Алеппо, где 1 февраля произошел бой. Однако никаких подтверждений того, что сирийская оппозиция в тот день атаковала позиции сирийских правительственных войск, на которых якобы находились россияне, обнаружить не удалось.

Удивление вызвало и то, что высококлассных офицеров могли использовать для усиления подразделений сирийской армии, ведущих локальные бои, отмечает "Новая".

Издание располагает данными, что Булат Ахматьянов, Руслан Гимадиев, Всеволод Трофимов и Дмитрий Минов погибли в Латакии, которая полностью контролируется силами президента Сирии Башара Асада. Возможно, именно "партия войны" в окружении главы государства причастна к случившемуся, сказано в расследовании.

"Боевики точно знали маршрут, по которому снайперские группы ЦСН возвращались в город, и заложили фугас, приведя его в действие дистанционно, когда бронеавтомобиль с россиянами оказался над местом закладки. Контуженных офицеров добивали выстрелами в упор – в сердце и в висок", – отмечает автор публикации Ирек Муртазин.

Вероятно, офицеры ФСБ находились в этом регионе на спецзадании, обеспечивая безопасность турецко-сирийских переговоров о деэскалации – такое предположение сделали источники "Новой газеты".

"Возникает предположение: убийство было целенаправленным – кому-то необходимо было сорвать турецко-сирийские переговоры. И, судя по последним новостям из Сирии, провокация удалась. В ночь на 3 февраля сирийская армия открыла артиллерийский огонь по подразделениям турецких войск в Идлибской зоне. Погибли шесть человек, еще семеро турецких военных получили ранения. Вероятно, что приказ на открытие огня и на ликвидацию офицеров ЦСН ФСБ был отдан из одного центра", – подытожил Муртазин.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.