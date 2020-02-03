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Четверо офицеров ФСБ погибли в Сирии – СМИ и соцсети

Первым о гибели четырех сотрудников российских спецслужб в районе Алеппо сообщил Telegram-канал Baza. Затем информацию подтвердил "Коммерсантъ". В расследовательской группе Conflict Intelligence Team утверждают, что погибшие были снайперами, прикрывавшими позиции правительственных сил.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года
Фото: ЕРА

Четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, вероятно, погибли в бою в районе Алеппо в Сирии. Первым об этом днем 3 февраля сообщил Telegram-канал Baza.

"По предварительным данным, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки боевиков. Их нашли позже – застреленными. Все четверо погибших – офицеры, служили в управлениях "С" и "К", – говорилось в сообщении.

По данным российского издания "Коммерсантъ", инцидент произошел 1 февраля. В управлении ФСБ по Тамбовской области газете подтвердили смерть одного своего бывшего сотрудника, лейтенанта Всеволода Трофимова.

Другие погибшие – майор Булат Ахматьянов, майор Руслан Гимадиев и капитан Дмитрий Минов, сообщила в Facebook расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

https://www.facebook.com/CITeam.org/posts/1489666804519625

Аналитик группы Руслан Левиев рассказал "Радио Свобода", что офицеры ФСБ, по всей вероятности, – две снайперские пары, прикрывавшие позиции правительственных сил Сирии.

"Повстанцы использовали террористов-смертников на заминированных машинах, после которых они начинали попытку прорыва, контратаки на позиции сирийской армии. Сейчас многие пишут, что якобы сирийские солдаты после начала такой мощной атаки боевиков начали разбегаться, что, в принципе, характерно для сирийской армии, и спецназовцы ФСБ остались сами по себе и были накрыты артиллерийским и минометным огнем", – отметил Левиев.

В министерстве обороны России пока не комментировали информацию.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт, участие в котором принимают как различные противоборствующие группировки внутри страны, так и международные силы.

По официальным данным, за время участия РФ в конфликте, с 2015 года, в Сирии погибло около 40 российских военнослужащих, еще 50 человек относятся к небоевым потерям, сообщало "Радио Свобода". Но в это количество не входят потери среди российских наемников, в том числе из частной военной компании "Вагнер".

Теги: Россия, ФСБ, радио, снайперы, спецназ, война в Сирии, погибшие
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