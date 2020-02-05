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Турции пока не нужно вступать в конфликт с Россией из-за Сирии – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил готовность "без гнева" вести с Россией диалог о Сирии.

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Эрдоган говорил, что Турция не намерена прекращать операцию в сирийском Идлибе
Эрдоган говорил, что Турция не намерена прекращать операцию в сирийском Идлибе
Фото: ЕРА

Турции на данном этапе не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией из-за Сирии. Об этом турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил 4 января во время общения с журналистами на борту самолета после визита в Украину, сообщает канал NTV

Он выразил готовность вести с РФ по этому вопросу диалог "без гнева", так как у Турции и РФ есть "очень серьезные" совместные стратегические проекты.

Эрдоган отнес к числу таких инициатив сотрудничество в энергетической сфере, в том числе запуск газопровода "Турецкий поток", по которому Турция получает российский газ, закупки зенитно-ракетных комплексов С-400 и туризм. По словам Эрдогана, в 2019 году РФ стала лидером по количеству туристов, посетивших Турцию. 

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

В рамках соглашения о зонах деэскалации, подписанного в 2017 году, часть провинции осталась под контролем оппозиции, которую частично поддерживает Анкара.

9 января 2020 года Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе с полуночи 12 января. Соглашение было достигнуто после ожесточенных боев между правительственными войсками, за которыми стоит Россия, и оппозицией, когда силам Асада удалось значительно продвинуться на юго-восток. Эрдоган критиковал РФ за продолжающиеся бомбардировки в провинции Идлиб.

3 февраля Эрдоган сообщил, что в Сирии в результате обстрела погибли турецкие военные. Он заявил об ответном ударе и призвал Россию "не ставить преград". Эрдоган говорил, что Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе.

Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, Сирия
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