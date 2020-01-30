В результате удара российских войск по провинциям Идлиб и Алеппо погибло 23 человека – "Белые каски"

Воздушно-космические силы РФ нанесли ряд ударов по мирным объектам в Сирии, включая городскую больницу в Арихе, сообщили в организации Сирийской гражданской обороны "Белые каски" 30 января.

Воздушно-космические войска России нанесли ряд ударов по провинциям Идлиб и Алеппо, атаковав мирные объекты, в том числе - городскую больницу в Арихе Фото: The White Helmets / Twitter

В результате авиационного и артиллерийского налетов российских войск в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо погибли 23 человека, сообщила организация Сирийской гражданской обороны "Белые каски" в Twitter 30 января.

По данным "Белых касок", 11 человек погибли в результате авиационного налета на деревню в провинции Идлиб, еще один – от артиллерийского налета воздушно-космических сил РФ по городу Африн в провинции Алеппо. Кроме того, 37 человек получили ранения.

Также авиационный удар был нанесен россиянами вскоре после полуночи 30 января по городской больнице Арихе. В результате погибли 11 человек, включая детей, еще 50 были спасены из-под завалов здания больницы.

Самолеты России 23 января атаковали лагерь беженцев неподалеку от города Саракиб в провинции Идлиб – погибли пятеро человек, из них трое детей.

11 innocent civilians, including children, were retrieved from the rubble after midnight, and 50 people were rescued alive, after Russian planes targeted al-Shami hospital, bakery, and residential neighborhoods in #Ariha City in #Idlib. Search and rescue operations continue. pic.twitter.com/P9pxGWPgvb — The White Helmets (@SyriaCivilDef) January 30, 2020

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Идлиб – последняя сирийская провинция, частично удерживаемая силами оппозиции.