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В Госдепе рассказали, что год назад американские военные задерживали в Сирии российского генерала

Около 14 месяцев назад американские войска в Сирии задержали российского генерал-майора, направлявшегося в Манбидж. После переговоров его отпустили, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

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Инцидент произошел более года назад
Инцидент произошел более года назад
Фото: ЕРА

Более года назад у российских и американских военных начались сложности во время предотвращения инцидентов в ходе наземных операций в Сирии. Об этом 23 января в ходе брифинга в Вашингтоне сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Стенограмма обнародована на сайте Государственного департамента США.

Отвечая на вопрос журналиста о недавнем недопуске американскими военными российских солдат в район нефтяного месторождения Румейлан, которое контролируют сирийские курды, Джеффри отметил, что раньше таких проблем не возникало, потому что российские военные проводили только воздушные операции, а 14 месяцев назад они дислоцировались в этом секторе.

"В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж", – отметил спецпредставитель США.

Он добавил, что тогда инцидент удалось урегулировать по каналам коммуникации между военными двух стран.

Имя перехваченного российского генерала Джеффри не назвал.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях кроме США участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии из-за готовящегося турецкого вторжения в рамках операции "Источник мира". По его словам, Америка не должна участвовать в "чужой войне". Курды расценили решение Трампа как предательство.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" против курдских формирований на севере и северо-востоке Сирии. Изначально позиции курдов атаковали турецкие бомбардировщики, а затем турецкая армия начала наземное наступление.

22 октября курдские силы сообщили о полном выводе американских войск. Однако вскоре американские солдаты вернулись в Сирию, чтобы охранять нефтяные месторождения от нападения боевиков "Исламского государства".

В этот же день президент России Владимир Путин и Эрдоган согласовали меморандум по выходу из кризиса в Сирии. Согласно документу, под контролем Анкары останется основная занятая в ходе операции "Источник мира" территория.

Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с целью содействовать выводу подразделений курдских "Отрядов народной самообороны" и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Теги: США, Сирия, военные, Джеймс Джеффри, Манбидж
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