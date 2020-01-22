В результате авиаударов России в Сирии погибло 40 человек — СМИ

Среди 40 погибших во время авиаудара авиации Российской Федерации по северо-западу Сирии как минимум шестеро — дети, сообщает Reuters.

Во вторник, 21 января, российские военные совершили авиаудар в северо-западной части Сирии, в результате которого погибло 40 человек. Атака была поддержана армией президента Сирии Башара Асада и вооруженными боевиками, которые пытаются устранить повстанцев. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова местных жителей и спасателей.

Как пишет агентство, в результате удара в деревне Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, среди которых шестеро — дети. Еще девять мирных жителей погибли в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.

Также 22 мирных жителя были убиты во время других ударов самолетов вооруженных сил России и Сирии по сельским районам, контролируемым оппозицией.

По словам спасателей, воздушные бомбардировки, в рамках которых Москва также развернула специальные силы на местах, чтобы продвинуться глубже на территорию, удерживаемую повстанцами, оставили десятки городов в руинах и разрушили больницы и школы.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.



7 октября президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии из-за готовящегося турецкого вторжения в рамках операции "Источник мира". По его словам, Америка не должна участвовать в "чужой войне". Курды расценили решение Трампа как предательство.



9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" против курдских формирований на севере и северо-востоке Сирии. Изначально позиции курдов атаковали турецкие бомбардировщики, а затем турецкая армия начала наземное наступление.



22 октября курдские силы сообщили о полном выводе американских войск. Однако вскоре американские солдаты вернулись в Сирию, чтобы охранять нефтяные месторождения от нападения боевиков "Исламского государства".



В этот же день президент России Владимир Путин и Эрдоган согласовали меморандум по выходу из кризиса в Сирии. Согласно документу, под контролем Анкары останется основная занятая в ходе операции "Источник мира" территория.



Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с целью содействовать выводу подразделений курдских "Отрядов народной самообороны" и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.