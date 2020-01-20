В Сирии американские военные не пустили российских к нефтяному месторождению

18 января российские военные в Сирии направлялись к нефтяному месторождению Румейлан, рядом с которым находится американская авиабаза. Им заблокировали путь военные США.

Американские военнослужащие, которые присутствуют в подконтрольных курдским военным формированиям регионах Сирии, 18 января остановили российских военных, направлявшихся к спорному нефтяному месторождению Румейлан. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники.

В районе указанного месторождения находится американская авиабаза.

По данным агентства, между США и Россией продолжается спор по вопросу Румейлана.

Аналогичный инцидент произошел 16 января, когда россиянам к месторождению не дали добраться курды, пишет Anadolu.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях кроме США участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии из-за готовящегося турецкого вторжения в рамках операции "Источник мира". По его словам, Америка не должна участвовать в "чужой войне". Курды расценили решение Трампа как предательство.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" против курдских формирований на севере и северо-востоке Сирии. Изначально позиции курдов атаковали турецкие бомбардировщики, а затем турецкая армия начала наземное наступление.

22 октября курдские силы сообщили о полном выводе американских войск. Однако вскоре американские солдаты вернулись в Сирию, чтобы охранять нефтяные месторождения от нападения боевиков "Исламского государства".

В этот же день президент России Владимир Путин и Эрдоган согласовали меморандум по выходу из кризиса в Сирии. Согласно документу, под контролем Анкары останется основная занятая в ходе операции "Источник мира" территория.

Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с целью содействовать выводу подразделений курдских "Отрядов народной самообороны" и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.