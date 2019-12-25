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В Сирии 10 человек погибли в результате бомбардировки школы российской авиацией

Среди погибших в селе Джубас оказались шесть детей и две женщины. Сирийская обсерватория по правам человека отметила, что количество погибших еще может увеличиться.

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В Сирии разбомбили школу
В Сирии разбомбили школу
Фото: ЕРА (архив)

В Сирии 24 декабря российская авиация бомбардировала школу в селе Джубас на востоке провинции Идлиб. В результате погибло 10 человек. Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

Среди погибших оказались шесть детей и две женщины. В организации отмечают, что количество жертв еще может увеличиться, так как есть тяжелораненые люди.

По данным организации, во время столкновений между правительственными войсками и повстанцами были убиты 13 мятежников и джихадистов, а также 19 приверженцев режима президента Сирии Башара Асада.

Общее количество жертв с начала наземного наступления сирийской армии на Идлиб по состоянию на 24 декабря составляет уже более 291 человека.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция.

Как пишет Reuters, сирийские и российские силы в последнее время усилили бомбардировку целей в Идлибе.

22 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в связи с ситуацией в сирийском Идлибе около 80 тыс. беженцев выдвинулись в сторону турецкой границы.

Теги: Россия, Сирия, война, авиация, беженцы, столкновения, исламисты, Идлиб, наступление, погибшие
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