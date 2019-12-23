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Эрдоган заявил о вероятности новой волны беженцев из Сирии

В связи с ситуацией в сирийском Идлибе около 80 тыс. беженцев выдвинулись в сторону турецкой границы, и это число может увеличиться, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

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По словам Эрдогана, Турция не будет в одиночку нести бремя миграции
По словам Эрдогана, Турция не будет в одиночку нести бремя миграции
Фото: EPA

Новая эскалация в сирийском Идлибе может привести к очередной волне беженцев. Об этом 22 декабря в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, в связи с ситуацией в Идлибе около 80 тыс. беженцев выдвинулись в сторону турецкой границы, и в случае дальнейшей эскалации это число может возрасти. Если это продолжится, Турция "не будет в одиночку нести бремя этой миграции", сказал президент страны.

Эрдоган заявил, что негативные последствия этого процесса почувствуют все европейские страны, в первую очередь – Греция.

Агентство сообщает, что с 2011 года Турция приняла 3,6 млн мигрантов из Сирии и потратила на нужды беженцев $40 млрд.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция.

Как пишет Reuters, сирийские и российские силы в последнее время усилили бомбардировку целей в Идлибе, что вызвало волну беженцев в направлении Турции.

Теги: Реджеп Эрдоган, Сирия, Идлиб, мигранты, война в Сирии
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