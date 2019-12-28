Более 235 тыс. человек покинули Идлиб из-за боевых действий в Сирии – ООН

По данным управления ООН по координации гуманитарной деятельности, с 12 декабря уровень насилия в Сирии увеличился, в связи с чем мирные жители спасаются бегством из зоны боевых действий.

В некоторых районах Идлиба почти не осталось мирных жителей Фото: ЕРА

Более 235 тыс. человек покинули сирийский регион Идлиб из-за боевых действий. Об этом говорится в докладе управления ООН по координации гуманитарной деятельности от 27 декабря.

По данным организации, среди вынужденных переселенцев – по меньшей мере 140 тыс. детей. Они начали перемещение с северо-запада Сирии 12 декабря из-за увеличившегося уровня насилия.

В ООН отметили, что в городе Мааррат-ан-Нуман и его окрестностях почти совсем не осталось мирных жителей, так как все они спаслись бегством.

По данным ООН, зимние условия усугубили тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии. Беженцы вынуждены передвигаться под проливным дождем, а ночью температура близка к морозам. Более 100 тыс. человек, которые бежали из Идлиба на прошлой неделе, живут в разрушенных или недостроенных зданиях, в палатках и под деревьями на открытом воздухе.

В организации отметили, что в число недавних переселенцев входит более 400 тыс. человек, которые покинули свои дома в период с конца апреля по начало декабря. За этот же период ООН зафиксировала более 1330 смертей среди мирного населения.

24 декабря в селе Джубас на востоке Идлиба российская авиация бомбардировала школу, в результате чего погибло 10 человек.