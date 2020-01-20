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Компании, связанные с Пригожиным, будут разрабатывать три нефтегазовых месторождения в Сирии – "Новая газета"

Крупные контракты на разработку месторождений в Сирии получили малоизвестные российские фирмы, которые не были связаны с нефтегазовым бизнесом на родине. По информации "Новой газеты", за обеими стоит концерн "Конкорд" бизнесмена из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина.

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Сирийские нефтепромыслы переходят россиянам
Сирийские нефтепромыслы переходят россиянам
Фото: ЕРА (архив)

16 декабря 2019 парламент Сирии принял законопроекты о заключении договоров на геологоразведку и добычу нефти и газа на трех участках с двумя российскими нефтяными компаниями – "Велада" и "Меркурий". В среде нефтяников никто не слышал об этих фирмах, говорится в публикации "Новой газеты" от 19 января.

Общая площадь разрабатываемых участков – не менее 12 тыс. км², а запасы газа, по оценке сирийской стороны, – три четверти триллиона м³. "Меркурий" получил два нефтегазоносных "блока", "Велада" – один.

Журналисты выяснили, что за номинальными собственниками и руководителями компаний стоит структура концерна "Конкорд" бизнесмена из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина (известен также как "повар президента Владимира Путина").

"Велада" с уставным капиталом 10 тыс. руб. учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой, на тот момент помощника руководителя фирмы "Конкорд менеджмент и консалтинг". Затем подставным собственником стала студентка Дарья Барановская, пишет "Новая". Ни одного сотрудника в фирме нет, гласят документы, оказавшиеся в руках авторов публикации.

"Компания "Меркурий", в отличие от "Велады", – серьезный бизнес-игрок. Но в прошлом и в другой сфере. В 2015–2018 годах "Меркурий" ежегодно заключал с "Военторгом" контракты... на обеспечение питанием военнослужащих в санаториях и на международных мероприятиях минобороны", – сказано в материале "Новой газеты".

Связь "Меркурия" с нефтедобычей обнаружить не удалось, зато выяснилось, что этой фирме принадлежал вертолет, которым пользовались Пригожин и его жена.

По подсчетам "Новой газеты", стоимость нефти и газа, ежемесячно получаемых в Сирии структурами Пригожина в 2018 году, могла составить примерно $20 млн. Объем добычи в 2019 году пока не уточнен.

"Велада" и "Меркурий", видимо, лишь часть из множества компаний сирийского проекта", – резюмируется в статье.

Об участии структур Пригожина в разработке природных ископаемых в Сирии стало известно после того, как в феврале 2018 года международная коалиция нанесла авиаудар, жертвами которого стали бойцы армии союзников президента Сирии Башара Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Российский "Коммерсантъ" написал, что были убиты наемники из частной военной компании "Вагнер" во время их наступления на нефтеперерабатывающий завод, входящий в интересы РФ.

Пригожин опровергал связь своей компании "Конкорд" с частной военной компанией "Вагнер".

Теги: Сирия, газ, нефть, наемники, Евгений Пригожин
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