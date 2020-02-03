В Сирии погибли турецкие военные. Эрдоган заявил об ответном ударе и призвал Россию "не ставить преград"

В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих турецкой армии. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, ответным огнем уничтожены 30–35 сирийцев из правительственных войск.

Жертвами артиллерийского обстрела в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб стали четверо турецких военнослужащих, Турция ответила мощным ударом по проправительственным силам Сирии. Об этом 3 февраля на брифинге в Стамбуле перед отлетом в Киев заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, сообщает агентство "Анадолу".

По предварительным данным, в результате ответного удара турецкой артиллерии и авиации в Идлибе уничтожены от 30 до 35 сирийцев из числа сторонников президента Башара Асада.

Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе, сообщил Эрдоган.

По его словам, если Москва не может остановить режим Асада в Идлибе, то "пусть не пытается ставить преград на пути турецкой армии".

Эрдоган отметил также, что представители Генштаба вооруженных сил Турции находятся в контакте с российской стороной.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

В рамках соглашения о зонах деэскалации, подписанного в 2017 году, часть провинции осталась под контролем оппозиции, которую частично поддерживает Анкара.

9 января 2020 года Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе с полуночи 12 января. Соглашение было достигнуто после ожесточенных боев между правительственными войсками, за которыми стоит Россия, и оппозицией, когда силам Асада удалось значительно продвинуться на юго-восток. Эрдоган критиковал РФ за продолжающиеся бомбардировки в провинции Идлиб.