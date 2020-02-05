Эрдоган поставил Асаду ультиматум, требует отвода войск

Если до конца февраля силы режима сирийского президента Башара Асада не отступят за наблюдательные пункты вооруженных сил Турции в Идлибской зоне деэскалации, то будут приняты меры, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Турция озвучила сирийским властям крайние сроки для полного отвода войск из зоны деэскалации в Идлибе (северная часть Сирии). Об этом, выступая в Анкаре 5 февраля, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает "Анадолу".

Суть ультиматума – до конца февраля силы режима президента Башара Асада должны отступить за наблюдательные пункты турецкой армии в зоне деэскалации.

"В настоящий момент два из 12 наблюдательных пунктов Турции расположены в тылу сил Асада. Надеемся, что до конца февраля силы режима Асада отступят за наблюдательные пункты вооруженных сил Турции в Идлибской зоне деэскалации. В противном случае Турция будет вынуждена добиться этого собственными силами", – отметил президент.

По его словам, вооруженные силы Турции будут наносить удары в ответ на любые обстрелы и атаки.

"Анкара будет предпринимать ответные шаги без каких-либо предупреждений и не делать различий в том, какая именно сила нанесла удар", – предупредил Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, договоренности по Сирии грубо игнорируются.

"Обстрел турецких военнослужащих в Идлибе стал для Анкары новым этапом процессов в Сирии. Так же как режим Асада отвечает на малейшие нарушения оппозиционных групп мощными обстрелами, так и Турция будет отвечать ударами на нарушение договоренностей по Идлибу", – добавил он.

Единственное, чего ожидает Турция от России, – большего понимания по сирийскому вопросу, сказал Эрдоган, подчеркнув, что не стремится к противостоянию ни с одной страной.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

В рамках соглашения о зонах деэскалации, подписанного в 2017 году, часть провинции Идлиб осталась под контролем оппозиции, которую частично поддерживает Анкара.

9 января 2020 года Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе с полуночи 12 января. Соглашение было достигнуто после ожесточенных боев между правительственными войсками, за которыми стоит Россия, и оппозицией, когда силам Асада удалось значительно продвинуться на юго-восток. Эрдоган критиковал РФ за продолжающиеся бомбардировки в провинции Идлиб.

3 февраля Эрдоган сообщил, что в Сирии в результате обстрела погибли турецкие военные. Он заявил об ответном ударе и призвал Россию "не ставить преград". Эрдоган говорил, что Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе.