Зеленский попросил папу Франциска помочь в освобождении украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и РФ

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он "вдохновлен" разговором с папой римским Франциском о мире в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля в Ватикане встретился с папой римским Франциском. Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Папа Франциск делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после встречи "Нормандской четверки" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, удерживаемых в плену на Донбассе, в Крыму и России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине", – написал Зеленский.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

Официальный визит Зеленского в Ватикан начался 8 февраля. Как сообщили в Офисе президента, он намерен встретиться с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.