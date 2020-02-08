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Зеленский попросил папу Франциска помочь в освобождении украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и РФ

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он "вдохновлен" разговором с папой римским Франциском о мире в Украине.

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Зеленский встретился с папой римским
Зеленский встретился с папой римским
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля в Ватикане встретился с папой римским Франциском. Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Папа Франциск делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после встречи "Нормандской четверки" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, удерживаемых в плену на Донбассе, в Крыму и России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине", – написал Зеленский.

Официальный визит Зеленского в Ватикан начался 8 февраля. Как сообщили в Офисе президента, он намерен встретиться с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Теги: папа римский, Ватикан, Франциск, Владимир Зеленский, война в Украине
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