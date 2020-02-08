Сутки на Донбассе. Боевики открывали огонь шесть раз – штаб ООС

На Донбассе боевики открывали огонь в том числе из оружия, запрещенного Минскими соглашениями, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе 7 февраля шесть раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 8 февраля.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – сообщили в штабе.

8 февраля боевики вели огонь в районе населенного пункта Орехово Луганской области.

"Российские оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и из 120-мм минометов – 16 мин по защитникам Орехово", – говорится в сообщении.

7-го и с начала суток 8 февраля потерь среди украинских военнослужащих на Донбассе нет.