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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Боевики открывали огонь шесть раз – штаб ООС

На Донбассе боевики открывали огонь в том числе из оружия, запрещенного Минскими соглашениями, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Среди украинских военных 7 февраля потерь не было
Среди украинских военных 7 февраля потерь не было
Фото: EPA

Боевики на Донбассе 7 февраля шесть раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 8 февраля.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – сообщили в штабе.

8 февраля боевики вели огонь в районе населенного пункта Орехово Луганской области.

"Российские оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и из 120-мм минометов – 16 мин по защитникам Орехово", – говорится в сообщении.

7-го и с начала суток 8 февраля потерь среди украинских военнослужащих на Донбассе нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/785360168623268

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Луганская область, Донецкая область, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил
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