Для выборов на Донбассе достаточно действующего законодательства Украины – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что в Минских соглашениях не прописано, по какому закону на Донбассе следует проводить выборы.

Действующего законодательства Украины достаточно, чтобы проводить выборы на Донбассе, где идет война. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил 7 февраля в эфире телеканала NewsOne.

"В Минских соглашениях не прописано, какой закон, какие должны быть нормы. Там прописано, что выборы должны состояться по украинским законам. По состоянию на сегодня в Украине есть нормативно-правовая база, которая может это обеспечить", – сказал он.

Разумков считает, что необходимости принимать отдельный закон о выборах на Донбассе нет.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.