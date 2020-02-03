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"Выборы показали, что ситуация может очень быстро измениться". Разумков призвал нардепов "оставаться людьми"

На нардепов возлагается большая ответственность за ошибки, чем на других граждан, и поэтому они должны следить за тем, что говорят, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. Его заявление прозвучало на фоне скандала с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагарем, который сказал, что пенсионерка может "продать собаку", чтобы заплатить за газ.

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Разумков: Значок, мандат, должность народного депутата не привилегия, а ответственность
Разумков: Значок, мандат, должность народного депутата – не привилегия, а ответственность
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета 3 февраля призвал нардепов "оставаться людьми". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хотел бы обратиться ко всем нардепам, чтобы мы иногда, мягко говоря, более взвешенно относились к тому, что говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми", – сказал Разумков.

По его словам, на нардепов возлагается большая ответственность за ошибки, чем на других граждан.

"Думаю, многие из тех, кто работает в стенах Верховной Рады, разделяли позицию, что иногда создается впечатление, что когда человек попадает в Верховную Раду, то здесь какой-то климат другой, какой-то вакуум, и люди начинают жить в другой реальности – оторванные от общества, от людей и их проблем. Думаю, не надо забывать, и прошлые выборы показали, что ситуация может достаточно быстро измениться, и из не всегда удобных кресел Верховной Рады можно снова оказаться ближе к людям. Я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность – помогать их решать. Мы очень много говорили об этом во время предвыборной кампании, но некоторые из нас забыли об этом, когда стали нардепами – оставаться людьми. Значок, мандат, должность народного депутата – не привилегия, а ответственность. Давайте придерживаться того, что мы обещали людям – что Рада IX созыва все же будет другой", – добавил председатель ВР.

Заявление Разумкова прозвучало на фоне скандала с нардепоа от "Слуги народа" Евгением Брагарем, который 31 января во время эфира на телеканале "112 Украина" предложил продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, пенсионерке, которая говорила, что получает 2 тыс. грн пенсии и этих денег не хватает на оплату коммуналки. 

Позже он был раскритикован коллегами и извинился за свои слова: "Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный способ жизни". 

Журналисты пообщались с пенсионеркой Любовью Колючей, которой Брагарь предлагал продать собаку. Женщина рассказала, что ее домашнего питомца зовут Шарик, ему 14 лет и он слепой. По словам Колючей, Брагарь звонил ей после эфира и извинялся.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Дмитрий Разумков, Евгений Брагарь
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