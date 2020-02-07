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Разумков заявил, что после истории с прослушкой Гончарука охрана просит его посетителей сдавать телефоны

В связи с недавним скандалом из-за прослушивания разговоров премьер-министра Алексея Гончарука охрана спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова изменила правила для его посетителей.

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Разумков сказал, что прослушки не боится
Разумков сказал, что прослушки не боится
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в комментарии "Радіо Свобода" заявил, что охрана просит его посетителей сдавать свои мобильные телефоны перед визитом. 

Такая ситуация связана с недавним скандалом из-за прослушивания разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе. Ранее все желающие заходили [ко мне] с телефонами", – отметил Разумков. 

Он добавил, что прослушки не боится и пытается доверять охране.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми записями.

5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Нардеп от "Слуги народа", бывший ведущий "Грошей" Александр Дубинский утверждал, что спецслужба искала звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал совещание у Гончарука.

Теги: телефоны, журналисты, прослушка, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук
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