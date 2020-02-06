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Управление госохраны сотрудничает с СБУ по делу о прослушке Гончарука

Целью сотрудничества Управления госохраны Украины со Службой безопасности является снятие подозрений с сотрудников УГО в причастности к прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

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УГО сотрудничает с СБУ в деле о прослушке Гончарука
УГО сотрудничает с СБУ в деле о прослушке Гончарука
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Управление государственной охраны Украины сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках дела относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба УГО в Facebook.

Отмечается, что целью сотрудничества является снятие любых возможных подозрений в причастности военнослужащих УГО к прослушке.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". ТСН сообщила, что следственные мероприятия проводят на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский утверждал, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых Куксин якобы записывал совещание у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

СБУ подтвердила, что обыcки в офисе "1+1" и дома у журналистов телеканала связаны с прослушкой Гончарука.

Теги: СБУ, обыск, Госохрана, Управление госохраны, журналисты, Александр Дубинский, обыски, Алексей Гончарук, Управление государственной охраны Украины
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