По делу о прослушке Гончарука провели более 20 обысков, планируют допросы – СБУ

Первый замначальника главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков заявил, что давления со стороны СБУ на журналистское сообщество и на канал "1+1" нет. По его словам, СБУ планирует допросы по делу о прослушивании кабинета премьер-министра Алексея Гончарука.

В рамках расследования производства о прослушке в кабинете премьер-министра Украины Алексея Гончарука Служба безопасности Украины провела более 20 обысков и планирует допросы, в частности, и журналистов. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова сказал первый замначальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, пишет УНН.

"Обысков было проведено, кажется, 23. У кого они были проведены – это тайна досудебного расследования, которую я сейчас оглашать не буду ... Я понимаю, что обыск – это не очень приятно, но мы проводили обзоры мобильных телефонов, компьютеров, в том числе премьер-министра, который предоставил, объяснил все. Кстати, отдельные члены правительства, с ними также было проведено исследование на полиграфе", – сказал он.

По словам Маякова, указанные лица содействуют следствию.

"Я вас хочу заверить, что никакого давления на журналистское сообщество и на канал "1+1" со стороны СБУ нет. Есть единственное у нас желание и задача – установить все обстоятельства совершения преступления, чтобы виновных лиц привлечь к ответственности. Виновных лиц, а не журналистов. Журналисты могли бы нам больше способствовать в данном случае. Но я думаю, когда будут с вами допросы ... Я предупредил, будут вызовы на допросы", – сказал он.

5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Нардеп от "Слуги народа", бывший ведущий "Грошей" Александр Дубинский утверждал, что спецслужба искала звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал совещание у Гончарука.

В "1+1" заявили, что действия СБУ не имели ничего общего с расследованием преступных действий, а являются попыткой политического давления на независимые СМИ. Медиагруппа призвала президента Владимира Зеленского и ряд других политиков и дипломатов "не допустить посягательства на свободу слова в Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа".

В соцсетях обратили внимание, что опубликованный Дубинским в Telegram файл прослушки Гончарука содержит метаданные, которые указывают на причастность к его появлению Куксина.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми записями.