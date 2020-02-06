Богдан сказал, что "было бы прикольно", если бы на обыски в "1+1" отреагировала фракция "Европейской солидарности" – СМИ

Собеседник издания НВ рассказал, что нардеп от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко предложил сделать заявление от имени фракции по поводу обысков в помещении канала "либо это сделает "Европейская солидарность". В ответ глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что это "было бы прикольно".

Во время заседания фракции "Слуга народа" 6 февраля глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что "было бы прикольно", если бы за канал "1+1", в помещении которого накануне прошли обыски, поддержала парламентская фракция партии "Европейская солидарность". Об этом сообщило издание НВ со ссылкой на источник.

Собеседник рассказал, что нардеп от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко предложил сделать заявление по поводу обысков от имени фракции "либо это сделает "Европейская солидарность". В ответ Богдан сказал, что это "было бы прикольно".

Источник рассказал НВ, что в "Слуге народа" пока не уверены в необходимости заявления.

"Если бы пришли с обысками к руководству или непосредственно на канал, тогда заявление было бы", – сказал он.

5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". ТСН сообщила, что следственные мероприятия проводят на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Дубинский утверждал, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых Куксин якобы записывал совещание у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми записями.