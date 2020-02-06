Вряд ли кабинет премьера прослушивали только ради хайпа в СМИ. Пусть следствие проверит, не передавали ли информацию заказчику в другую страну

Вчерашний обыск на "1+1" имеет две плоскости – уголовно-процессуальную и политическую.

Не стоит стесняться говорить о политической стороне, потому что она во всем, что касается политических должностей, таких как премьер-министр или президент. Поэтому незаконное прослушивание премьер-министра, естественно, имеет политическую сторону так же, как и расследование этого дела.

Насколько известно из открытых источников, СБУ расследует факт прослушивания премьер-министра по ст. 359 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Считаю, что это очень скромная и осторожная квалификация событий. Следует не бояться и ставить вопрос о возможном шпионаже – а это уже государственная измена и ст. 111 Уголовного кодекса. То, что премьер-министр говорит о президенте, – как информация – не представляет никакой ценности. Все взрослые люди ежедневно сталкиваются с тем, что другие взрослые люди им в глаза улыбаются, а за глаза судачат. Чем публичнее лицо, тем больше вокруг него лицемерия, что не является преступлением.

Вопрос с незаконным прослушиванием – в другом. У премьер-министра на совещаниях обсуждаются важные вопросы и государственные тайны. Вряд ли его кабинет прослушивали исключительно ради обнародования ненужной никому информации и хайпа в СМИ.

Поэтому пусть следствие проверит, не передавали ли эту информацию куда-то дальше, то есть заказчику в другую страну.

Вторая очень серьезная вещь, которая требует уголовно-правовой оценки, – это работа тех, кто должен обеспечивать безопасность премьер-министра. Ему что, как нашим бизнесменам, выезжать в поле и оставлять телефон у водителя, чтобы в безопасной атмосфере посоветоваться с подчиненными?

То есть кто-то не выполняет свои обязанности и не обеспечивает безопасность премьер-министра или вообще подрабатывает на врагов.

Что касается обысков на телеканале "1+1", учитывая публичность и резонанс ситуации, следствию придется, как и по делу Шеремета, обнародовать не только "доказательства", но и объяснять собственную логику. Иначе в обществе не будет доверия к результатам расследования.

Пока логику обыска нам не объяснили, могу правоохранителям продемонстрировать, как будут рождаться предположения и версии на этот счет.

Журналистам всегда их источники передают информацию на различных носителях. Да, действительно, "источники" часто используют СМИ для обнародования того, что не могут лично сказать. Но журналистам не запрещено брать такую информацию, монтировать ее и обнародовать. Так, может, цель обыска – найти еще какую-то информацию, которую передали "источники" журналистам?

Таким образом, крайне важно сделать, скажем, брифинг или заявление и объяснить в чем непосредственно подозревают журналистов телеканала? В организации и осуществлении прослушивания? Что кто-то из них установил незаконную аппаратуру в кабинете премьер-министра, или их подозревают в выполнении обычной журналистской работы? То есть обработки информации, предоставленной "источником"?

Иначе в обществе будут рождаться разные, даже фантастические, версии.

И, наконец, политическая составляющая вчерашнего обыска на "1+1". Независимо от того, что было целью обыска – расследование или политическая стратегия, имидж президента от этого выиграет. Потому что если завтра будут обыски на других телеканалах, а вероятность такая есть, то обвинить президента в ангажированности будет трудно.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора