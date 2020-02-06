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Зеленский сказал Ткаченко и Дубинскому, что знает о монтаже "пленок Гончарука" на компьютерах журналистов "1+1" – СМИ

На заседании фракции 6 февраля нардеп от "Слуги народа", бывший гендиректор"1+1" Александр Ткаченко возмутился обысками в здании холдинга, его поддержал бывший журналист канала, а сейчас коллега по фракции Александр Дубинский, пишет "Украинская правда". Президент Владимир Зеленский ответил, что у него есть точная информация о причастности журналистов канала к монтированию записей прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

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Зеленский сказал, что журналисты "должны были сами обратиться в СБУ и помогать следствию", сообщило издание
Зеленский сказал, что журналисты "должны были сами обратиться в СБУ и помогать следствию", сообщило издание
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил нардепам от "Слуги народа", что ему точно известно о монтаже записей прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука на компьютерах журналистов канала "1+1". Об этом 6 февраля сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в партии.

На заседании фракции 6 февраля нардеп от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко возмутился обысками в здании холдинга. Его поддержал бывший журналист канала, а сейчас коллега по фракции Александр Дубинский. Оба заявляли, что журналистов обыскивать нельзя.

Зеленский ответил, что у него есть точная информация, что к монтированию записей причастны журналисты канала и их монтировали на рабочих компьютерах.

Дубинский сказал, что людям все равно, кто вел запись, а важно, что думает премьер, и что публикация такой информации – работа журналистов.

"Зеленский сказал, что журналисты должны были сами обратиться в СБУ и помогать следствию выяснить, кто ведет записи в режимных объектах. Президент намекал, что между работниками Управления госохраны и журналистами был сговор", – сказал источник издания.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии "Украинской правде" сказал, что СБУ сделала 25 выемок в УГО, министерствах, "много людей прошли полиграф, следственный процесс продолжается".

5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". ТСН сообщила, что следственные мероприятия проводят на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Дубинский утверждал, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых Куксин якобы записывал совещание у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми записями.

Теги: обыск, Александр Ткаченко, 1+1, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, прослушка, Алексей Гончарук, Давид Арахамия
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