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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

СБУ провела обыски в здании "1+1", Сенат оправдал Трампа. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий среды, 5 февраля.

Трампа не будут отстранять от должности президента
Трампа не будут отстранять от должности президента
Фото: ЕРА

Сенат отказался отстранять Трампа от должности

Верхняя палата Конгресса США – Сенат – не поддержала обвинение президента США Дональда Трампа по обеим статьям, которые ему предъявили в рамках процедуры импичмента, и отказалась отстранять его от должности. За признание Трампа виновным в злоупотреблении властью проголосовали только 48 сенаторов, в препятствовании расследованию Конгресса – 47.

Обыски СБУ в здании "1+1"

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в редакцию телеканала "1+1". ТСН сообщила, что следственные мероприятия проводят на рабочих местах журналистов программы "Гроші"

Журналисты предполагают, что обыски связаны с "обличительной деятельностью программы". Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, ранее работавший в проекте "Наші гроші", рассказал ТСН, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал разговоры премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

В связи с происходящим Дубинский назвал главу СБУ Ивана Баканова "идиотом".

В СБУ заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала. Следственные мероприятия проводят в местах возможного создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным способом, сообщили в ведомстве, отметив, что речь идет не только о помещениях "1+1". 

По данным СМИ, обыски проводят еще как минимум у трех журналистов телеканала. 

Пользователи соцсетей считают происходящее "дикой показухой"

Карантин на круизном лайнере, где работают украинцы

Японские власти заявили, что у 10 человек на борту Diamond Princess выявили пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV. Их перевезли на берег. Лайнер находится на карантине. 

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила изданию "ГОРДОН", что на борту судна находится 25 украинцев, все они – члены экипажа Diamond Princess. В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что пока готовы результаты исследования только 31 из 237 отобранных у пассажиров и членов экипажа клинических образцов. ЦОЗ выясняет, есть ли граждане Украины среди 10 лиц, у которых подтвердили 2019-nCoV.

В Украину завезли тест-системы, которых хватит для исследования 25–30 случаев подозрения на коронавирус, сообщили в Минздраве. В ведомстве отметили, что граждан Украины, которых эвакуируют из китайского Уханя и других городов провинции Хубэй, изолируют в медучреждение. 

Рада отклонила законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о реализации права на пенсию" №2083-д, который предусматривал регулирование вопроса выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях, поддержали 184 нардепа из необходимых 226

Крушение самолета в аэропорту Стамбула

Вечером 5 февраля самолет авиакомпании Pegasus Airlines после посадки в Стамбуле выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, а затем загорелся.

На борту находилось 177 пассажиров (включая двух детей) и шесть членов экипажа. По последним данным, в результате крушения самолета погиб один человек, 157 госпитализированы

"Укрзалізниця" получила временного главу правления и подписала меморандум с Deutsche Bahn

Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Марчека Желько, который до этого был членом правления компании. 

Марчек, а также член правления "Укрзалізниці" Ремигиуш Пашкевич, член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла и глава компании DBEC Нико Варнабов подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn.

Опрос центра "Социс"

Центр "Социс" обнародовал результаты исследования общественного мнения, проведенного в январе. Согласно опросу, 70,5% украинцев считают, что Россия занимает враждебную позицию по отношению к Украине.

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что 46,2% граждан Украины считают правильным возможное вступление страны в НАТО, 58,6% – поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Теги: США, СБУ, Украина, самолет, Укрзалізниця, обыск, крушение, карантин, Стамбул, 1+1, Минздрав, Александр Дубинский, Deutsche Bahn, импичмент Трампа, коронавирус 2019-nCoV
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