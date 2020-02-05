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Отказ от рукопожатия и разорванные бумаги. Почему возник конфликт Пелоси и Трампа в Конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси демонстративно разорвала копию его речи. Это стало продолжением их давнего конфликта; политики не общаются с середины октября.

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Пелоси (справа) назвала речь Трампа "манифестом неправды"
Пелоси (справа) назвала речь Трампа "манифестом неправды"
Фото: ЕРА

Ежегодное послание президента США Дональда Трампа Конгрессу обернулось скандалом, который явился следствием натянутых отношений главы Белого дома и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом пишет журнал People, анализируя то, что произошло в Капитолии 4 февраля.

Цепочка скандальных событий началась с того, что, передавая копию речи в президиум, Трамп проигнорировал руку, которую протянула ему Пелоси.

Во время представления, которым спикер нижней палаты предваряет речь президента, обычно звучит торжественная фраза: "Члены Конгресса, имею особую честь и большую привилегию представить вам президента Соединенных Штатов". Пелоси же произнесла обычным тоном: "Члены Конгресса, президент Соединенных Штатов".

Спикер оставалась сидеть и не аплодировала президенту во время его выступления. Как заметно на видеозаписи, она несколько раз улыбкой реагировала на заявления главы государства.

Когда Трамп описывал свои успехи при заключении торговых соглашений, Пелоси отрицательно качала головой.

После завершения речи президента спикер демонстративно разорвала ее текст.

People обратил внимание и на то, что спикер прикрепила к костюму ту же брошь, которая была на ней 18 декабря 2019 года, когда Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа.

В своем Twitter Пелоси назвала послание Трампа "манифестом неправды".

Она также опубликовала твит с фото, на котором видно, как Трамп отказывается пожать ей руку. "Демократы никогда не перестанут протягивать руку дружбы, чтобы работать для народа. Где можно – мы будем искать общий язык, где нельзя – отстаивать свои позиции", – написала глава нижней палаты.

Телеканал CNN 3 февраля сообщил со ссылкой на пресс-службу Пелоси, что она не разговаривает с Трампом с 16 октября 2019 года. В тот день в Белом доме проходило совещание в связи с ситуацией в Сирии. Президент обрушился на Пелоси с критикой, назвав ее "политиком третьего сорта". Спикер и другие демократы покинули совещание в знак протеста.

Теги: Конгресс США, Дональд Трамп, скандал, Палата представителей, Нэнси Пелоси, импичмент Трампа
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