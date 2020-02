Сенат США проведет финальное голосование по импичменту Трампа 5 февраля

За резолюцию республиканца Митча Макконнелла, которая предусматривает проведение окончательного голосования по делу импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, проголосовали 53 члена Сената – верхней палаты Конгресса США.

Сенат США назначил финальное голосование в рамках дела об импичменте президента Дональда Трампа на 5 февраля, сообщает CNN.

За резолюцию республиканца Митча Макконнелла, которая предусматривает, что окончательное голосование состоится в 16.00 по восточному времени (23.00 по киевскому), проголосовали 53 сенатора. Против были 47.

Согласно документу, 3 февраля в верхней палате Конгресса пройдет слушание, на котором сенаторы выступят с финальными заявлениями.

31 декабря Сенат также решил, что не будет вызывать свидетелей по делу об импичменте.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, большинство в Палате представителей – у демократов.