Шокин заявил, что его травили ртутью и что к этому может быть причастен Байден

По словам экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, 10 сентября 2019 года он перенес две остановки сердца. В заявлении в правоохранительные органы Греции Шокин просит выяснить, причастен ли к ухудшению его состояния бывший вице-президент США Джо Байден.

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил ТСН, что едва не умер после отравления ртутью. Он не исключает, что к резкому ухудшению его самочувствия может иметь отношение бывший вице-президент США Джо Байден. Полная версия интервью опубликована на сайте ТСН 31 января.

По словам Шокина, ему стало плохо 10 сентября 2019 года, когда он находился в Греции.

"Я вышел из машины, потерял сознание и упал. Я не помню, что было дальше, но мне потом рассказывали, кто присутствовал рядом, что мне очень повезло, что это случилось именно в этом месте и в это время. Это случилось примерно в 11.40. Совсем рядом были госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. Согласно заключению греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры. Затем я находился восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", – заявил экс-генпрокурор.

Он утверждает, что его выписали 20 сентября, 22 сентября он прибыл в Киев, а затем отправился для продолжения лечения в клинику Вены. Его врачом был Николай Корпан, который в 2004 году лечил тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, госпитализированного с подозрением на отравление диоксинами.

"11 октября врач ко мне пришел и спросил: "А вы знаете, что у вас ртуть в организме?" В выводах отмечается, что содержание ртути у меня в организме – 9,7%, то есть в пять раз больше, чем максимальная норма. Потом я узнал, что способы отравления ртутью очень разные: можно отравиться и парами ртути, и другими путями. Как мне говорили знакомые в СБУ, такой способ отравления несколько устаревший, но еще имеет место его применение порой", – рассказал Шокин.

Токсикологи не исключают, что отравление произошло за месяц или два до остановки сердца.

"Одна из версий – эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, дело уголовное возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился достаточно давно по вопросу уголовного производства в связи с моим умышленным убийством", – сказал бывший руководитель ГПУ.

После интенсивной терапии Шокин назвал себя на 85–90% здоровым.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани 29 января анонсировал публикацию отчета австрийского медицинского светила о том, что Шокин находился при смерти. Отчет не был опубликован.

В декабре 2019 года Джулиани рассказывал, что Шокин был дважды отравлен и едва не умер. Это якобы было связано с наличием у главы ГПУ документов об отмывании в Украине денег Джо Байденом и его сыном Хантером, входившим в совет директоров украинской компании Burisma.

Шокин был генпрокурором с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности. Шокин считает, что его увольнение было незаконным.

В январе 2018 года Байден рассказал, что требовал от президента Украины Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка уволить генпрокурора. Шокин ответил, что заявление американского политика в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

29 января 2020 года стало известно, что Шокин потребовал от Государственного бюро расследований Украины открыть уголовное производство в отношении Байдена за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

Историю с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена сейчас используют в США республиканцы, которые пытаются защитить Трампа от импичмента.