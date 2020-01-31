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Сенат США начал решающее заседание по вопросу импичмента Трампа. Трансляция с переводом на русский

10-й день разбирательства в Сенате Конгресса США по вопросу импичмента президента Дональда Трампа может стать последним, сообщает "Голос Америки". Если против вызова свидетелей для дачи показаний, на чем настаивают демократы, выскажется 51 сенатор или больше, уже сегодня Трамп может быть оправдан по обеим статьям обвинения. Если голоса разделятся 50 на 50, Джон Робертс, глава Верховного суда США, председательствующий в разбирательстве, примет окончательное решение. Если же сенаторы проголосуют за привлечение свидетелей, заседания продолжатся на следующей неделе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Трансляцию из Вашингтона ведет "Голос Америки".

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, большинство в Палате представителей у демократов.

Теги: Сенат США, импичмент Трампа
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