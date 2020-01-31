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Советница Пенса, дававшая показания по делу об импичменте Трампа, ушла в отставку

Советница вице-президента Майка Пенса по Европе и России Дженнифер Уильямс после своего увольнения займет должность заместителя советника по внешней политике в Центральном командовании США. Источники CNN считают, что ее роль в расследовании демократами процедуры импичмента президента Дональда Трампа ускорила ее уход из Государственного департамента США.

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Уильямс работала советницей Пенса
Уильямс работала советницей Пенса
Фото: ЕРА

Советница вице-президента Майка Пенса по Европе и России Дженнифер Уильямс, которая давала показания в рамках расследования процедуры импичмента президента Дональда Трампа, решила уйти в отставку на два месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника.

Уильямс, которая была сотрудницей Государственного департамента и работала в окружении Пенса, займет должность заместителя советника по внешней политике в Центральном командовании США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Собеседник телеканала не стал отрицать, что на ее внезапный уход из Госдепартамента повлияла роль Уильямс в деле об импичменте.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

В рамках расследования перед членами Палаты представителей выступила советница Пенса Уильямс. Она назвала телефонный разговор Трампа главой Украинского государства Владимиром Зеленским "необычным и неуместным". Уильямс высказала мнение, что настойчивое требование Трампа о том, чтобы Украина проводила политически чувствительные расследования, было недопустимым.

На заседании 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, большинство в Палате представителей у демократов.

Теги: США, увольнение, Майк Пенс, импичмент Трампа
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