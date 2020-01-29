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Шокин требует от Госбюро расследований открыть дело против Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обвинил в давлении экс-вице-президента и кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена. По его словам, Байден пытался "свернуть" расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с украинской компанией Burisma.

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Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го
Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го
Фото: ЕРА

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин в своем заявлении на имя главы Государственного бюро Украины потребовал открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа. Текст заявления имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований о совершении гражданином США Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами относительно меня уголовного правонарушения, а именно вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа... Немедленно начать досудебное расследование и дать следователям ГБР письменные указания", – говорится в заявлении Шокина.

Экс-чиновник подчеркнул, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины из-за давления Байдена.

"В течение последних месяцев 2015 года и первых 2016 года Джозеф Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, преследуя цель провести с руководителями государства переговоры по моему устранению с занимаемой должности и, как следствие, свернуть объективное расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного высокопоставленного должностного лица", – отмечает Шокин.

По его словам, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности. Шокин считает, что его увольнение было незаконным и что по закону "у него еще два года и четыре месяца полномочий".

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США он требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. "И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

Историю с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена сейчас используют в США республиканцы, которые пытаются защитить Трампа в скандале с возможным импичментом.

Причиной инициативы запуска процедуры импичмента Трампа в американском Конгрессе стала история с сыном Джо Байдена Хантером, который работал в совете директоров украинской компании Burisma. После смены власти в Украине в 2014 году Генеральная прокуратура Украины расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа.

Теги: США, Украина, Джо Байден, расследование, Виктор Шокин, Государственное бюро расследований, уголовное производство, ГБР
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