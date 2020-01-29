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Джулиани обещает опубликовать отчет врача о покушении на Шокина

В декабре 2019 года личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина дважды пытались отравить. Сегодня Джулиани сообщил, что есть подтверждение диагноза от всемирно известного доктора.

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Джулиани обещает сенсацию от австрийского врача
Джулиани обещает сенсацию от австрийского врача
Фото: ЕРА

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани 29 января анонсировал в Twitter публикацию медицинского отчета о том, что бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин находился при смерти.

Джулиани называет Шокина свидетелем по делу о коррупционной связи экс-вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Сегодня подкаст Common Sence опубликует сенсационное медицинское заключение, подтверждающее, что была предпринята попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена – Порошенко Виктора Шокина. Виктору был поставлен диагноз всемирно известным австрийским доктором, который подтверждает, что его чуть не убили", – написал адвокат Трампа.

В декабре 2019 года Джулиани рассказывал, что Шокин был дважды отравлен и едва не умер. Это якобы было связано с наличием у главы ГПУ документов об отмывании в Украине денег Джо Байденом и его сыном Хантером, входившим в совет директоров украинской компании Burisma.

Шокин был генпрокурором с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности. Шокин считает, что его увольнение было незаконным и что по закону "у него еще два года и четыре месяца полномочий".

В январе 2018 года Байден рассказал, что требовал от президента Порошенко и премьера Арсения Яценюка уволить генпрокурора Шокина. Тот ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

29 января 2020 года стало известно, что Шокин потребовал от Государственного бюро расследований Украины открыть уголовное производство в отношении Байдена за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

Историю с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена сейчас используют в США республиканцы, которые пытаются защитить Трампа от импичмента.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Джо Байден, покушение, Виктор Шокин, Рудольф Джулиани, импичмент Трампа
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