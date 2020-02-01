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Йованович уволилась из Госдепартамента США – СМИ

Экс-посол США в Украине Мари Йованович является четвертым высокопоставленным дипломатом, который уволился в связи с импичментом президента CША Дональда Трампа, отмечает CNN.

Йованович ушла на пенсию
Йованович ушла на пенсию
Фото: ЕРА

Бывший посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович уволилась из Государственного департамента США. Об этом 31 января сообщило NPR.

Радио отметило, что экс-посол выходит на пенсию.

Высокопоставленный чиновник из Госдепартамента подтвердил CNN факт увольнения Йованович. Когда именно это произошло, собеседник агентства сказать не смог, но подчеркнул, что в последние две недели.

30 лет проработавшая на дипломатической службе Йованович – четвертый высокопоставленный дипломат, который ушел с должности в связи с импичментом президента США Дональда Трампа, напомнило CNN.

Йованович возглавляла посольство США в Украине в 2016–2019 годах. Она покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка была плановой. По данным Associated Press, посла отозвали досрочно из-за отказа лично просить украинских чиновников о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, сына американского политика Джо Байдена, которого Трамп считает одним из основных конкурентов на будущих выборах главы Белого дома.

В октябре в ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Трампа Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления президента США на Госдепартамент. 

В ноябре Трамп заявил журналистам, что Йованович – вероятно, "очень хорошая женщина", но он ничего о ней не знает. В том же месяце президент США раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.

Ситуация с Хантером Байденом стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma, в которой работал Байден-младший.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент. 

Сейчас дело об импичменте Трампа рассматривает Сенат США.

Теги: США, Госдепартамент США, посольство США, дипломаты, Мари Йованович, увольнение, импичмент Трампа
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