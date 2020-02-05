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Флаг США на Марсе, запрет на аборты, 500 миль стены на южной границе. Полная запись речи Трампа в Конгрессе с переводом. Видео

Вечером 4 февраля президент США Дональд Трамп обратился с ежегодным посланием к Конгрессу США. Выступление транслировал телеканал "Настоящее время". Президент заявил, что результаты работы его администрации за три года были "невероятными". Он рассказал об увеличении числа рабочих мест и снижении безработицы, о ходе строительства стены на границе с Мексикой, длина которой, по его прогнозу, составит 500 миль (более 800 км), об основных направлениях внешней политики (среди приоритетов было названо заключение торгового соглашения с Китаем). Трамп призвал принять закон о запрете абортов на позднем сроке и продолжить финансирование космических программ, чтобы американский флаг стал первым на Марсе.

 
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Трамп подвел итоги трех лет своего президентства
Трамп подвел итоги трех лет своего президентства
Фото: ЕРА

Представители Республиканской партии в Конгрессе несколько раз прерывали речь Трампа овацией и скандированием "Еще четыре года!"

По окончании выступления президента спикер нижней палаты демократ Нэнси Пелоси демонстративно порвала копию речи, которую передал ей Трамп.

24 сентября 2019 года Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций СМИ о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского.

Финальное голосование в Сенате в рамках дела об импичменте президента Трампа намечено на 5 февраля.

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Видео: Настоящее Время / Facebook
Теги: Китай, безработица, Мексика, граница, Конгресс США, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси
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