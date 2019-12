Члены Палаты представителей могут выдвинуть Трампу новые обвинения

Члены судебного комитета Палаты представителей США хотят допросить бывшего адвоката Белого дома Дона Макгана, который до сих пор отказывался приходить в Конгресс для дачи показаний. Его свидетельства могут стать основанием для новых обвинений в деле об импичменте президента Дональда Трампа.

В Палате представителей Конгресса США могут вынести новые статьи обвинения президенту Дональду Трампу в ходе расследования импичмента. Об этом 23 декабря написало издание The Hill.

Судебный комитет Палаты представителей все еще надеется опросить бывшего адвоката Белого дома Дона Макгана, который обладает необходимой информацией, однако отказывается свидетельствовать.

Комитет обратился в суд с просьбой обязать Макгана дать показания.

Если показания Макгана приведут к новым доказательствам, подтверждающим, что Трамп совершил требующие импичмента преступления, которые не подпадают под статьи, одобренные Палатой представителей, комитет рассмотрит вопрос о том, стоит ли рекомендовать новые статьи для импичмента, сообщили члены комитета.

Телеканал CNN отмечает, что Макган считается важным свидетелем в деле о препятствовании Трампом деятельности комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера в связи с возможным вмешательством России в американские выборы.

Важным аргументом против Трампа могло быть признание Макганом факта, что президент действительно давал ему поручение добиться увольнения Мюллера. Сам Трамп эти обвинения отрицает.

29 августа стало известно об отставке Макгана. Газета The New York Times отмечала 18 августа, что дни Макгана в Белом доме оказались сочтены после его бесед с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующей вмешательство России в избирательный процесс. В общей сложности юрист общался со следователями 30 часов в течение девяти месяцев.

По сведениям издания, Макган говорил с командой Мюллера о ряде событий, вызывающих интерес у следователей, таких как увольнение Трампом директора ФБР Джеймса Коми и попытки президента добиться отставки специального прокурора.

В ноябре суд в США постановил, что Макган должен дать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Однако в министерстве юстиции сказали, что опротестуют решение суда.

24 сентября Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.