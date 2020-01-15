"Знаменательный шаг". США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Подписание первой части торгового соглашения между Китаем и США является "важным и значительным" событием, заявил президент США Дональд Трамп. Китай на церемонии представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хе.

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хе подписали первую часть торгового соглашение между Китаем и Штатами. Трансляция церемонии велась на YouTube-канале Белого дома.

"Это очень важное и значительное событие. Сегодня мы сделали знаменательный шаг. С Китаем таких шагов раньше никогда не было – в сторону будущего, в котором торговля будет честной и взаимовыгодной", – заявил Трамп во время церемонии подписания в Белом доме.

Согласно документу, Китай берет на себя обязательство увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции на $12,5 млрд в 2020 году и на $19,5 млрд в 2021 году, сообщает CNN.

Эти обязательства являются частью более объемного пакета товаров и услуг на сумму $200 млрд, которые Китай должен закупить в США.

Соглашение дает возможность сделать "паузу" в торговой войне с Китаем; это – "конкретика", которую Трамп может предложить избирателям накануне президентских выборов в 2020 году, отмечает телеканал.

Отношения США и КНР в торговой сфере ухудшились после того, как летом 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью $50 млрд. Китай ввел такие же ответные пошлины на импорт товаров из Соединенных Штатов.

5 мая 2019 года Трамп заявил, что переговоры о заключении торгового соглашения идут слишком медленно и 10 мая тарифы на китайский импорт общей стоимостью $200 млрд поднимаются с 10% до 25%.

В ответ на введение пошлин американской стороной Китай с 1 июня ввел новые пошлины на товары из США на общую сумму $60 млрд.

В июне 2019 года Трамп говорил, что если торговое соглашение между США и Китаем не будет подписано, американская сторона введет очередные пошлины на китайские товары на сумму $325 млрд.

1 августа президент Соединенных Штатов объявил, что с 1 сентября Вашингтон введет дополнительный тариф на весь объем товаров из Китая, который до сих пор не облагался таможенным сбором.

23 августа Китай заявил, что введет дополнительные тарифы на импорт американских товаров на сумму около $75 млрд в ответ на недавно объявленное Штатами повышение тарифов на китайские товары.

5 сентября состоялся разговор между Лю Хе и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером насчет новых торговых консультаций. 31 октября Трамп сообщил, что США и Китай готовятся подписать первую часть торгового соглашения, что представляет собой около 60% от общей суммы сделки.

13 декабря США и Китай согласовали эту часть договора и отложили введение новых пошлин на товары друг друга.