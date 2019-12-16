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США и Китай договорились не вводить новые пошлины

13 декабря КНР и США согласовали первую фазу двухстороннего экономического договора, который предусматривает наращивание импорта Китая из США и снижение пошлин.

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США и Китай согласовали первую часть двухстороннего торгового договора
США и Китай согласовали первую часть двухстороннего торгового договора
Фото: EPA

США и Китай 13 декабря согласовали первую часть двухстороннего торгового договора и отложили введение новых пошлин на товары друг друга. Об этом говорится в заявлении Белого дома в Twitter.

Документ предусматривает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, передачи технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

Соглашение также включает обязательства Пекина относительно предстоящих закупок американских товаров и услуг, а также прочную систему разрешения споров.

Со своей стороны США согласились пересмотреть пошлины на китайские товары, но Вашингтон сохранит 25% пошлины на сумму около $250 млрд и 7,5% пошлины на $120 млрд китайского импорта.

Как передает Reuters, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер 15 декабря заявил, что достигнутые договоренности позволят удвоить экспорт США в Китай в ближайшие два года. Однако, по его словам, дата официального подписания соглашения между США и Китаем еще не определена.

Как сообщило агентство Xinhuaкомитет по таможенным сборам и тарифам при Государственном совете Китая временно отложил запланированное на 15 декабря введение новых пошлин на американские товары, в том числе автомобили и автозапчасти. Речь идет о пошлинах в размере 5% и 10%.

В ведомстве подчеркнули, что Пекин продолжает работу по освобождению от пошлин новых категорий американских товаров.

Новая торговая сделка между странами должна положить конец торговой войне, которая длилась почти два года.

Отношения США и КНР в торговой сфере ухудшились после того, как летом 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью $50 млрд. Китай ввел такие же ответные пошлины на импорт товаров из Соединенных Штатов.

5 мая 2019 года Трамп заявил, что переговоры о заключении торгового соглашения идут слишком медленно и 10 мая тарифы на китайский импорт общей стоимостью $200 млрд поднимаются с 10% до 25%.

В ответ на введение пошлин американской стороной Китай с 1 июня ввел новые пошлины на товары из США на общую сумму $60 млрд.

В июне 2019 года Трамп говорил, что если торговое соглашение между США и Китаем не будет подписано, американская сторона введет очередные пошлины на китайские товары на сумму $325 млрд.

1 августа президент Соединенных Штатов объявил, что с 1 сентября Вашингтон введет дополнительный тариф на весь объем товаров из Китая, который до сих пор не облагался таможенным сбором.

23 августа Китай заявил, что введет дополнительные тарифы на импорт американских товаров на сумму около $75 млрд в ответ на недавно объявленное Штатами повышение тарифов на китайские товары.

5 сентября состоялся разговор между вице-премьером Государственного совета Лю Хе и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером насчет новых торговых консультаций.

31 октября Трамп сообщил, что США и Китай готовятся подписать первую часть торгового соглашения, что представляет собой около 60% от общей суммы сделки.

Теги: США, Китай, пошлины, Дональд Трамп, Роберт Лайтхайзер, торговая война
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