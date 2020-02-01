Трамп вводит иммиграционные ограничения для граждан шести стран

США вводят иммиграционные ограничения для граждан Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Кыргызстана, Танзании и Судана, сообщили в Белом доме. Как пишет The New York Times, соответствующий указ президента Дональда Трампа вступит в силу 22 февраля.

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила к подписанию указ, который вводит иммиграционные ограничения для граждан шести стран. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 31 января.

Согласно сообщению, США приостанавливают выдачу иммиграционных виз гражданам Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Кыргызстана. Граждане Танзании и Судана не смогут участвовать в лотерее Green Card, через которую ежегодно разыгрывают 50 тыс. иммиграционных виз.

Беларуси в этом списке нет, хотя источники Politico утверждали, что новые правила коснутся и этого государства.

Новые ограничения не будут распространяться на туристические, деловые или другие неиммиграционные поездки, подчеркнули в Белом доме. В заявлении сказано, что ограничения связаны с требованием повысить стандарты безопасности в этих странах.

Иммиграционные ограничения для Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, КНДР, Венесуэлы и Ирана, которые действуют с 2018 года, будут сохранены.

Как сообщает The New York Times, ожидается, что указ вступит в силу 22 февраля. При этом лица, которые получат визы до того времени, смогут ездить в США.

После прихода к власти Трамп заявил, что его администрация "унаследовала полномасштабный кризис на границах – и это была катастрофа". Он добавил, что иммиграционные службы начали операцию по выдворению из США нелегалов, совершивших какие-либо правонарушения.

В 2018 году президент сравнил прибывающих в страну иммигрантов с пригретой на груди змеей.

Первый антимиграционный указ Трамп подписал в январе 2017 года, его заблокировало несколько судов.

Второй антимиграционный указ Трамп подписал в марте 2017-го, его также заблокировали, но Верховный суд США разрешил частичное применение указа.

После того как второй указ утратил силу, в сентябре 2017 года Трамп подписал третий вариант запрета, согласно которому в США запрещено въезжать выходцам из Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, КНДР, Венесуэлы и Ирана, которые не имеют виз или вида на жительство. Ранее из списка исключили Ирак, Судан и Чад.

26 марта 2018 года Верховный суд США поддержал третью итерацию указа Трампа.