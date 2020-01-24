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США ввели запрет на "родильный туризм" с 24 января

Госдепартамент решил положить конец практике выдачи виз женщинам, приезжающим рожать на территорию США для того, чтобы ребенок автоматически получил американское гражданство.

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Дети, родившиеся на территории США, автоматически претендуют на гражданство этой страны
Дети, родившиеся на территории США, автоматически претендуют на гражданство этой страны
Фото: ЕРА

С 24 января 2020 года Государственный департамент США больше не будет выдавать визы временного посетителя (B-1 / B-2) иностранцам, желающим въехать в страну с целью "родильного туризма". Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома от 23 января.

Таким образом власти хотят положить конец практике, когда женщина рожает на территории США, чтобы ребенок автоматически получил американское гражданство.

"Данное изменение правил необходимо для того, чтобы обеспечить общественную безопасность, национальную безопасность и неприкосновенность нашей иммиграционной системы. Индустрия "родильного туризма" перегружает ценные больничные ресурсы и чревата связями с криминальной активностью. Закрытие этой явной иммиграционной лазейки позволит бороться с подобными повсеместными злоупотреблениями и в конечном итоге защитить Соединенные Штаты от угроз, создаваемых этой практикой", – заявили в пресс-службе Белого дома.

Официального подсчета младенцев, рожденных иностранными посетителями в США, не существует, но по оценкам Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается примерно 33 тыс. детей иностранцев.

С 1868 года в США действует 14-я поправка к конституции. Она закрепила предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории Штатов. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал это положение, называя его магнитом для нелегальной миграции. Он предлагал отменить право на гражданство для детей неграждан, рожденных в США, и нелегальных иммигрантов.

Теги: США, гражданство, иммиграция, визы, женщины, ребенок
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